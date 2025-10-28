Il 1° novembre 1993 nasceva l’Unione europea | cos’è il Trattato di Maastricht
Nel dicembre 1991, a Maastricht, 12 Paesi europei si ritrovarono per dare una forma politica a un sogno che covava da anni: un’Europa unita, capace di condividere non solo un mercato ma anche una moneta, una cittadinanza e un destino comune. Il Trattato, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore nel novembre 1993, segnò la nascita dell’ Unione europea. Come si arrivò al Trattato di Maastritch. Parlamento europeo (Imagoeconomica). L’idea di un’Unione politica nacque nel 1983 con la dichiarazione del Consiglio europeo di Stoccarda, ma trovò slancio solo dopo la caduta del Muro di Berlino e la riunificazione tedesca. 🔗 Leggi su Lettera43.it
