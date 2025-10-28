Igor Tudor nuovo allenatore della Fiorentina | ecco svelato il motivo dell’esonero | Arriva per salvare la nave

Igor Tudor nuovo allenatore della Fiorentina: ecco svelato il motivo dell’esonero Arriva per salvare la nave"> Una scelta che potrebbe cambiare i destini delle due squadre, partite malissimo in campionato. L’allenatore riparte subito. La Juventus ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta con la Lazio, culmine di una crisi che ha portato i bianconeri a otto partite consecutive senza vittorie. Il tecnico croato paga un crollo iniziato subito dopo l’illusorio successo nel derby d’Italia contro l’Inter, ultima vittoria risalente a metà settembre. Da allora, la squadra è precipitata in una spirale negativa di prestazioni deludenti e gioco confuso, peggiorando persino i numeri del 2009 sotto Ranieri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Igor Tudor nuovo allenatore della Fiorentina: ecco svelato il motivo dell’esonero | Arriva per salvare la nave

Altri contenuti sullo stesso argomento

Luciano Spalleti: "Rumours of me going to Juve? I can only speak highly of Igor Tudor, a serious and passionate person. Whoever will replace him will be lucky because he’ll find a well-trained team." - facebook.com Vai su Facebook

L’accusa di #Comolli a Igor #Tudor e la conseguente decisione di esonerarlo: - Mancata valorizzazione dei nuovi acquisti (in primis Openda e David) - Risultati deludenti e confusione nelle scelte di formazione (troppi cambi) - Perdita del controllo della squadr - X Vai su X

Nuovo allenatore Juve (Sky), c’è già stato l’incontro tra Spalletti e Comolli: ecco come è andato! Novità anche su Palladino: il punto e quando potrebbe arrivare la ... - Nuovo allenatore Juve, tutti gli aggiornamenti su quello che potrebbe essere il nuovo tecnico dei bianconeri: le ultime Il casting per la panchina della Juventus è entrato nel vivo. juventusnews24.com scrive

Spalletti alla Juve, le ultime news sul nuovo allenatore in diretta: oggi l’incontro con Comolli per il contratto - Luciano Spalletti è il tecnico dal quale la Juventus ha scelto di ripartire dopo l’esonero di Tudor. Scrive fanpage.it

Juventus, ore decisive per il nuovo allenatore: tifosi sul piede di guerra - Panchina bianconera sotto i riflettori: tifosi divisi sul nuovo allenatore della Juventus. Da notizie.it