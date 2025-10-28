IES Women Basket Pisa e i partner ABzero e Fratres ancora in campo per la vita

Pisa, 27 ottobre 2025 – Dopo il grande riscontro dello scorso anno, la I ES Women Basket Pisa rinnova il proprio impegno sociale, promuovendo la donazione di sangue al fianco dei partner ABzero e Fratres Pisa.. IES WOMEN - Grazie al supporto congiunto degli sponsor ABzero e Fratres Pisa, la squadra ha scelto di confermare la propria vicinanza a chi ha bisogno, contribuendo a rispondere alla costante richiesta di sangue che coinvolge la città di Pisa e l’intero territorio regionale. Una delegazione della squadra si è già recata a donare, confermando un principio semplice e concreto: chi pratica sport gode spesso di uno stile di vita sano e controllato, e per questo rappresenta un donatore ideale per garantire sangue sicuro e di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - IES Women Basket Pisa e i partner ABzero e Fratres ancora in campo per la vita

