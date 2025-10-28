Idf | Hamas inscena ritrovamenti ostaggi

7.48 Dopo che Hamas ha consegnato alla Croce Rossa un altro corpo, dichiaratamente di un ostaggio israeliano, le Idf accusano il gruppo palestinese di averne inscenato il ritrovamento. Army Radio, l'emittente Idf, riferisce che un drone ha ripreso la sequenza: i miliziani hanno prelevato un corpo da un edificio a Gaza City e lo hanno messo in una buca appena scavata e poi ricoperta. Davanti alla Croce Rossa lo hanno 'ritrovato', accusa la radio. Ora il corpo è all'istituto forense di Tel Aviv per l'identificazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it