AGI - L' ictus ogni anno colpisce 15 milioni di persone a livello globale: 5 milioni perdono la vita, e altri 5 rimangono permanentemente disabili, con un conseguente onere per la famiglia e la comunità. I sopravvissuti infatti possono subire perdita della vista o della parola, paralisi e confusione. Inoltre, le persone che hanno già avuto un ictus hanno un rischio di ulteriori di episodi significativamente aumentato. L'incidenza di ictus - di cui il 29 ottobre si celebra la giornata mondiale - è in calo in molti paesi ad alto reddito, soprattutto grazie a un migliore controllo dell' ipertensione e alla riduzione dei livelli di fumo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ictus: i 6 segnali per riconoscerlo e come prevenirlo