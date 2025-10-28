Ictus | i 6 segnali per riconoscerlo e come prevenirlo
AGI - L' ictus ogni anno colpisce 15 milioni di persone a livello globale: 5 milioni perdono la vita, e altri 5 rimangono permanentemente disabili, con un conseguente onere per la famiglia e la comunità. I sopravvissuti infatti possono subire perdita della vista o della parola, paralisi e confusione. Inoltre, le persone che hanno già avuto un ictus hanno un rischio di ulteriori di episodi significativamente aumentato. L'incidenza di ictus - di cui il 29 ottobre si celebra la giornata mondiale - è in calo in molti paesi ad alto reddito, soprattutto grazie a un migliore controllo dell' ipertensione e alla riduzione dei livelli di fumo. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Colesterolo alto? Fumi? Vita sedentaria? Pressione alle stelle… e quella pancetta? ? Sono tutti segnali da non ignorare: aumentano il rischio di malattie cardiovascolari come infarti e ictus. Prenota sul sito il tuo test del profilo lipidico, disponibile nelle no - facebook.com Vai su Facebook
Ictus, riconoscerlo e prevenirlo: la Stroke Unit dell’Arnas Brotzu in prima linea - Time – se si nota anche solo uno di questi segni, chiamare subito il 112, la tempestività è essenziale. unionesarda.it scrive
GIORNATA MONDIALE DELL’ICTUS: IL 29 OTTOBRE AL BESTA UN INCONTRO APERTO ALLA CITTADINANZA PER SCOPRIRE COSA È, COME RICONOSCERLO E PREVENIRLO - com) Milano, 20 settembre 2025 – Cosa è l’ictus, quali i segnali da non sottovalutare e cosa fare per prevenirlo: questi i punti al centro del dialogo che la Fondazione IRCCS Istituto ... mi-lorenteggio.com scrive
Ictus, ogni minuto conta - Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) si unisce alla World Stroke ... msn.com scrive