Ictus da esperti Iss i ‘6 segnali’ per riconoscerlo
(Adnkronos) – L’ictus ogni anno colpisce 15 milioni di persone a livello globale: 5 milioni perdono la vita e altri 5 rimangono permanentemente disabili, con un conseguente onere per la famiglia e la comunità. I sopravvissuti infatti possono subire perdita della vista o della parola, paralisi e confusione. Inoltre, le persone che hanno già avuto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Il 25 ottobre a Copparo un convegno per la Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale: esperti, medici e testimonianze per sensibilizzare sull’importanza del riconoscimento tempestivo dei sintomi - facebook.com Vai su Facebook
Oggi presso #Agenas si è svolto un incontro con una delegazione di esperti e decisori nel campo dell’assistenza all’ictus provenienti dall’#Ucraina, dedicato alle reti tempo-dipendenti e alla gestione integrata delle emergenze sanitarie. #retitempodipendenti # - X Vai su X
Ictus, da esperti Iss i '6 segnali' per riconoscerlo - In occasione della Giornata mondiale dell'ictus (29 ottobre) il punto sulla malattia, sui sintomi e sull'importanza dell'intervento precoce e della prevenzione ... Lo riporta adnkronos.com
Ictus, riconoscere i sei segnali può salvare la vita. Le raccomandazioni dell'Iss - In occasione della Giornata mondiale dell’ictus che ricorre il 29 ottobre l'Iss ricorda i sei segnali per riconoscere un probabile ictus: quando si manifestano bisogna chiamare immediatamente i soccor ... Lo riporta farmacista33.it
Malattie cardiovascolari. Rischio infarto o ictus per il 7,7% degli uomini e il 2,6% delle donne nei prossimi 10 anni. Ma il cuore si può salvare: ecco come. Le indicazioni ... - Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia ma, secondo l’Iss, la maggior parte può essere evitata con stili di vita sani e controlli periodici. Si legge su quotidianosanita.it