Iconici e audaci | i pantaloni di pelle tornano protagonisti del guardaroba invernale con un twist sofisticato

C i sono capi che ogni autunno riconquistano la scena, come gli intramontabili pantaloni di pelle. Lucidi o matt, neri o nelle nuove sfumature borgogna e caramello, sono l’ossessione fashion dell’Autunno 2025. Un mix perfetto di carattere e versatilità, capace di trasformare ogni look. Ecco cinque outfit di tendenza da cui prendere spunto. Con camicia, dolcevita e giacca coordinata Nella quotidianità, i pantaloni in pelle marrone danno forma a un’uniforme stratificata e raffinata, composta da dolcevita, camicia e giacca coordinata. Leggi anche › Nero, marrone e bordeaux. Le gradazioni di stile dei pantaloni di pelle nell’Autunno 2025 Con dolcevita aderente e gilet sartoriale I pantaloni di pelle marroni si portano insieme a dolcevita aderenti e gilet sartoriali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Iconici e audaci: i pantaloni di pelle tornano protagonisti del guardaroba invernale con un twist sofisticato

