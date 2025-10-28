Icardi l’agente dell’ex Inter tuona | Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza! Ho già ricevute delle offerte e vi dico questo

Inter News 24 L’agente dell’ex attaccante e capitano dell’Inter, Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, si è espresso così sul futuro dell’argentino. Il recente avvistamento di Mauro Icardi a Milano aveva subito riacceso le fantasie dei tifosi e le voci di un clamoroso ritorno in Serie A. In realtà, la presenza dell’ex capitano dell’ Inter in Lombardia non era legata a trattative di mercato, bensì a motivi personali: l’attaccante si trovava a Crema per sottoporsi a terapie specifiche con il noto fisioterapista argentino Juan Carlos Ghezzi. Tuttavia, il tema del suo futuro resta caldissimo. Il contratto che lega Icardi al Galatasaray scadrà nel giugno 2026, ma le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Icardi, l’agente dell’ex Inter tuona: «Il capitano del Galatasaray non può essere in scadenza! Ho già ricevute delle offerte e vi dico questo»

