i viticoltori per hobby ecco i premiati

Otto premiati, nelle categorie riservate ai vini Doc e Igt non etichettati, e due vincitori assoluti, di Buglio in Monte e Traona, alla 21ª edizione di Vininfesta alla Costiera dei Cech, promossa dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno. Per il tradizionale concorso sono stati raccolti, analizzati e assaggiati 42 campioni, rigorosamente anonimi, tra i quali sono stati selezionati i migliori tre per i vini Doc e i migliori cinque per la denominazione Igt. A produrli sono viticoltori hobbisti. A tutti i partecipanti si sono rivolti il sindaco Cristian Azzalini, il presidente dell’ente comprensoriale Maurizio Papini e il presidente della Fondazione Fojanini Fernando Baruffi, complimentandosi "per i risultati ottenuti sul fronte della qualità e per l’impagabile attività di manutenzione del territorio che svolgono". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

