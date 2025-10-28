I vincitori del premio Maneant Sbam 2025
Resi i noti i nomi dei vincitori del premio Maneant Sbam 2025 che valorizza la resilienza di operatori e strutture culturali, cui sono andati tre assegni da mille euro ciascuno. La scelta, al termine dei lavori del meeting, alla quinta edizione, su biblioteche, conservazione, territorio, comunità.
