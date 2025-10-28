I vigili del fuoco si addestrano a Lecco | il video

Prove di salvataggio in acqua dal cielo nel lago di Garlate per i vigili del fuoco. I vigili del fuoco del Nucleo Sommozzatori di Milano e del Reparto Volo di Malpensa, con i colleghi della Squadra Nautica del comando provinciale di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I vigili del fuoco si addestrano a Lecco: il video

