I vigili del fuoco lombardi si esercitano nel lago di Garlate

Lecco, 28 ottobre 2025 – I vigili del fuoco che salgono sull' elicottero rosso e bianco che appena sfora terra giusto il tempo per l' imbarco. I Draghi lombardi del 115 che volano a pelo d'acqua, con le pale del velivolo che generano vortici d'aria potenti come mini tornano. I sommozzatori che si tuffano e con rapide bracciate raggiungono una persona che sta affogando per poi letteralmente ripescarla con il verricello. I colleghi della squadra nautica che arrivano di rinforzo a bordo del loro gommone con la manetta del fuoribordo girata al massimo. E' stata solo un'esercitazione, ma la prossima volta, sebbene non si sa ancora né quando né dove di preciso, potrebbe essere un' emergenza reale: magari un turista, oppure un diportista o un canoista, o forse un base jumper atterrato in acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I vigili del fuoco lombardi si esercitano nel lago di Garlate

News recenti che potrebbero piacerti

Donna cade in dirupo per 10 metri, salvata da vigili fuoco. L'incidente nel casertano, l'escursionista era su un sentiero #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

$CONAPORICORDA Maurizio Berardinucci – 26 Ottobre 2013 $VigilidelFuoco $PescaraMaurizio morì nell’ottobre 2013 per le ferite riportate nell’intervento di soccorso, tre mesi prima, a Città Sant’Angelo per l’esplosione di una fabbrica di fuochi pirotecnici - X Vai su X

I vigili del fuoco lombardi si esercitano nel lago di Garlate - Giornate di addestramento in acqua, a Lecco, per i Draghi del Reparto Volo, del Nucleo Sommozzatori e della Squadra Nautica ... Si legge su ilgiorno.it

VIGILI DEL FUOCO, PILONI (PD): “IN ARRIVO 199 UNITÀ, DI CUI 7 A CREMONA. - MA NE MANCANO 600” "La Giunta regionale ha riferito martedì in consiglio regionale che saranno 199 i Vigili del fuoco che prenderanno prossimamente servizio in Lombardia e che, tra questi, 7 dovrebber ... welfarenetwork.it scrive

Maltempo: quasi 500 interventi vigili del fuoco in Lombardia - Sono stati poco meno di 500 gli interventi dei vigili del fuoco della Lombardia ieri, fra la mezzanotte e le 21, a causa del maltempo, che ancora continua a sferzare la regione. Riporta ansa.it