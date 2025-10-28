I vigili del fuoco lombardi si esercitano nel lago di Garlate

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco, 28 ottobre 2025 – I vigili del fuoco che salgono sull' elicottero rosso e bianco che appena sfora terra giusto il tempo per l' imbarco. I Draghi lombardi del 115 che volano a pelo d'acqua, con le pale del velivolo che generano vortici d'aria potenti come mini tornano. I sommozzatori che si tuffano e con rapide bracciate raggiungono una persona che sta affogando per poi letteralmente ripescarla con il verricello. I colleghi della squadra nautica che arrivano di rinforzo a bordo del loro gommone con la manetta del fuoribordo girata al massimo. E' stata solo un'esercitazione, ma la prossima volta, sebbene non si sa ancora né quando né dove di preciso, potrebbe essere un' emergenza reale: magari un turista, oppure un diportista o un canoista, o forse un base jumper atterrato in acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i vigili del fuoco lombardi si esercitano nel lago di garlate

© Ilgiorno.it - I vigili del fuoco lombardi si esercitano nel lago di Garlate

News recenti che potrebbero piacerti

vigili fuoco lombardi esercitanoI vigili del fuoco lombardi si esercitano nel lago di Garlate - Giornate di addestramento in acqua, a Lecco, per i Draghi del Reparto Volo, del Nucleo Sommozzatori e della Squadra Nautica ... Si legge su ilgiorno.it

vigili fuoco lombardi esercitanoVIGILI DEL FUOCO, PILONI (PD): “IN ARRIVO 199 UNITÀ, DI CUI 7 A CREMONA. - MA NE MANCANO 600” "La Giunta regionale ha riferito martedì in consiglio regionale che saranno 199 i Vigili del fuoco che prenderanno prossimamente servizio in Lombardia e che, tra questi, 7 dovrebber ... welfarenetwork.it scrive

Maltempo: quasi 500 interventi vigili del fuoco in Lombardia - Sono stati poco meno di 500 gli interventi dei vigili del fuoco della Lombardia ieri, fra la mezzanotte e le 21, a causa del maltempo, che ancora continua a sferzare la regione. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vigili Fuoco Lombardi Esercitano