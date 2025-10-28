I tumori più diffusi nel Catanese e i progressi nelle cure tra sperimentazione e intelligenza artificiale

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tumori rappresentano la seconda causa di morte nel nostro Paese, subito dopo le malattie del sistema cardiocircolatorio. Catania, in particolare, ha una percentuale di carcinomi che non si discosta dal dato nazionale, ma rispetto al passato fa registrare un aumento dell’offerta di assistenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tumori pi249 diffusi cataneseI tumori più diffusi nel Catanese e i progressi nelle cure tra sperimentazione e intelligenza artificiale - Partendo dai dati del registro integrato, Dossier ha analizzato l'incidenza delle neoplasie nella provincia etnea, partendo da quelle più diffuse anche per l'impatto ambientale, con particolare attenz ... Si legge su cataniatoday.it

Come proteggersi dal melanoma, uno dei tumori maligni più diffusi - L'importanza della protezione solare e della prevenzione È diventato uno dei tumori più diffusi in Italia, il terzo per incidenza tra ... Si legge su ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Tumori Pi249 Diffusi Catanese