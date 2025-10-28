I terremoti in Irpinia spaventano l’intera Campania l’esperto Ingv | Ecco perché le onde sismiche si propagano in maniera efficiente

Molte province campane sono state interessate nei giorni scorsi da una serie di terremoti che hanno allarmato la popolazione. L'analisi dell'esperto dell'Ingv. " L'Appennino meridionale è un'area estesa in cui sono attive diverse strutture. Le faglie spesso le conosciamo proprio grazie ai terremoti: localizzando l'evento sismico, comprendiamo dove è avvenuta la rottura, a quale profondità e con quale estensione ". (ANSA FOTO)

