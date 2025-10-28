I santi del casale | visita guidata sugli affreschi di Balsignano
Balsignano conserva importanti tracce dell’architettura medievale in Puglia tra edifici sacri, strutture difensive e importanti cicli pittorici. a rendere speciale la visita è l'aspetto naturalistico, un uliveto secolare immerso nella quiete della campagna pugliese che, unito al ricco palinsesto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
IN VENDITA a Santi Cosma e Damiano (Minturno)! Un’occasione unica firmata Gabetti Bagnoli Fabbricato Cielo-Terra con 4 ettari di terreno tra uliveti, vigneti e alberi da frutto 3 appartamenti indipendenti su 3 livelli + ampio sottotetto Perfetto pe - facebook.com Vai su Facebook
Sabato la visita guidata alla mostra sui santi Bovo, Contardo e Rocco - Sabato, alle 17, nell’ambito di un progetto promosso dal Sistema delle biblioteche ecclesiastiche del Piemonte, al museo diocesano di Tortona (in via del Seminario 7), si tiene una visita guidata ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Diocesi: Genova, visita guidata mercoledì 1° novembre “Arte e tradizione nella solennità dei Santi e dei Defunti” - L’arcivescovo Seccia ai genitori, “non esistono parole per lenire il dolore di chi perde una figlia, solo silenzio” ... Come scrive agensir.it
Diocesi: Nicosia, giovedì sera la visita guidata “Teorie di santi e schiere di angeli: a spasso con Filippo Randazzo” - Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 7 agosto, a Nicosia, la visita guidata “Teorie di santi e schiere di angeli: a spasso con Filippo Randazzo”. Lo riporta agensir.it