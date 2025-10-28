I rimpianti di Del Toro sul Giro | Se potessi cambierei qualcosa nella penultima tappa

Sport.quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ottobre 2025 - Un sogno in rosa accarezzato a lungo prima di quell'impasse con Richard Carapaz che sul Colle delle Finestre avrebbe favorito Simon Yates, il proverbiale terzo incomodo che andava a chiudere il cerchio sulla stessa salita che nel 2018 gli era costato il medesimo obiettivo: il Giro d'Italia 2025 ha avuto contorni thriller per Isaac Del Toro, protagonista di una stagione eccellente che avrebbe potuto essere perfetta se, appunto, nella tappa 20 le cose fossero andate in un altro modo.   Le dichiarazioni di Del Toro.   Il fresco campione messicano in linea e a cronometro, due successi per la verità annunciati, torna a parlare ai microfoni di GCN di quanto accaduto a maggio, riavvolgendo il nastro e partendo dalle origini di quel sogno rosa più sfumato all'ultima curva: tutto, però, era nato sulle polverose strade di Siena, sede del trionfo di Wout Van Aert. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i rimpianti di del toro sul giro se potessi cambierei qualcosa nella penultima tappa

© Sport.quotidiano.net - I rimpianti di Del Toro sul Giro: "Se potessi, cambierei qualcosa nella penultima tappa"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rimpianti toro giro potessiI rimpianti di Del Toro sul Giro: "Se potessi, cambierei qualcosa nella penultima tappa" - Il messicano torna su quel controllo eccessivo con Carapaz che consegnò la maglia rosa a Yates: "Un giorno duro mentalmente ma che comunque mi ha aiutato a crescere" ... Lo riporta sport.quotidiano.net

rimpianti toro giro potessiDel Toro's regrets about the Giro: "If I could, I'd change something about the penultimate stage." - The Mexican recalls that excessive control with Carapaz, who handed the pink jersey to Yates: "It was a tough day mentally, but it still helped me grow. Riporta sport.quotidiano.net

Michelle Hunziker: "Eros? Rimpianti per come è finita. Potessi tornare indietro...". Che cosa ha raccontato - " Michelle Hunziker, uno dei volti più amati della tv, si gode questo momento bello della sua vita, legato anche all'amore con Nino ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Rimpianti Toro Giro Potessi