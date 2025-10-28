I rimpianti di Del Toro sul Giro | Se potessi cambierei qualcosa nella penultima tappa

Roma, 28 ottobre 2025 - Un sogno in rosa accarezzato a lungo prima di quell'impasse con Richard Carapaz che sul Colle delle Finestre avrebbe favorito Simon Yates, il proverbiale terzo incomodo che andava a chiudere il cerchio sulla stessa salita che nel 2018 gli era costato il medesimo obiettivo: il Giro d'Italia 2025 ha avuto contorni thriller per Isaac Del Toro, protagonista di una stagione eccellente che avrebbe potuto essere perfetta se, appunto, nella tappa 20 le cose fossero andate in un altro modo. Le dichiarazioni di Del Toro. Il fresco campione messicano in linea e a cronometro, due successi per la verità annunciati, torna a parlare ai microfoni di GCN di quanto accaduto a maggio, riavvolgendo il nastro e partendo dalle origini di quel sogno rosa più sfumato all'ultima curva: tutto, però, era nato sulle polverose strade di Siena, sede del trionfo di Wout Van Aert. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

