È bastato un piccolo convegno della componente riformista del Pd, su un tema non particolarmente eccitante come quello della crescita, per suscitare un’ondata di derisione da parte di dirigenti del Partito democratico di seconda fila, giornalisti del Fatto Quotidiano, twittaroli di professione, politici in pensione. Come è sempre accaduto nella storia, i riformisti sono il bersaglio preferito di quella sinistra abilissima a non cambiare mai lo stato delle cose presente: l’accusa più gettonata è quella di cercare, con il dissenso, di guadagnare un diritto di tribuna nelle liste elettorali. Si rinverdiscono gli antichi strali contro gli opportunisti: «Pulci nella criniera di un cavallo», diceva Palmiro Togliatti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I riformisti iniziano a fare politica dentro e fuori il Pd, ed è una buona notizia