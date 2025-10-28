Dopo gli oltre 40 gatti trovati, dall’Oasi Felina, in una casa di Monghidoro, e tutti in condizioni igienico-sanitarie terribili, l’Oasi stessa lancia una petizione per chiedere un’indagine sugli enti che non tutelano la salute degli animali. Così dall’Oasi pianorese: "Era il 20 novembre 2022 quando abbiamo inviato la prima PEC alle autorità sanitarie con la quale segnalavamo una casa dove vivevano decine di gatti in una situazione degradata e ad alto rischio. Dicevamo che la casa e la legnaia dove venivano tenuti i gatti erano ‘freddi, scarsamente illuminati, estremamente sovraffollati, sporchi e maleodoranti’ e che i gatti erano ‘mal nutriti e privi di una efficace assistenza veterinaria’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I quaranta gatti nella ’casa-lager’. L’Oasi Felina: "Una raccolta firme"