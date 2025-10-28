I pronostici di martedì 28 ottobre | Serie A Serie B Coppa di Germania e non solo

I pronostici di martedì 28 ottobre, iniziano i turni infrasettimanali di Serie A e Serie B, in campo anche la Coppa di Germania Serie A e Serie B senza soste. Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale con Lecce-Napoli e Atalanta-Milan per la Serie A e ben sei partite per la cadetteria tra le quali spicca la sfida tra Palermo e Monza. I campioni d’Italia in carica risorti nella sfida contro l’Inter in cui hanno però perso per infortunio De Bruyne dovrebbero avere la meglio sulla squadra di Di Francesco, tra le principali candidate alla retrocessione. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

