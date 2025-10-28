I pronostici a Ballando con le stelle sono una novità? No ecco perché e quali sono i precedenti
“ Chi vuoi che vinche? ”, direbbe qualcuno. Qualunque talent e reality che si rispetti prevede che, quando il gioco entra nel vivo, ci si diverta a fare previsioni su chi possa alzare la coppa nella puntata finale. Una regola non scritta che vale anche per “ Ballando con le stelle ”. Lo show – che quest’anno taglia il traguardo delle 20 edizioni – è giunto alla quinta puntata e, sebbene manchi ancora un po’ prima di scoprire il nome del vincitore o della vincitrice, è già possibile individuare quali sono i concorrenti che si stanno nettamente distinguendo dal resto del cast e che possono ragionevolmente correre per la vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
RTL 102.5. . ? Tensione in diretta a Ballando con le Stelle tra la giurata Selvaggia Lucarelli e la concorrente Barbara D’Urso. Dopo l’esibizione con Pasquale La Rocca, Lucarelli ha criticato duramente la performance, definendola “senza talento” e comment - facebook.com Vai su Facebook
Chi è primo eliminato Ballando con le stelle 2025?/ Beppe Convertini e Signora Coriandoli più a rischio ma… - Signora Coriandoli e Beppe Convertini tra i concorrenti più a rischio, ma attenzione ... Scrive ilsussidiario.net
''Non ti vedo felice'': Mara Venier difende Barbara d’Urso dagli attacchi della Lucarelli a Ballando con le Stelle - ''Non ti vedo felice'': Mara Venier difende Barbara d’Urso dagli attacchi della Lucarelli a Ballando con le Stelle ... Scrive gossip.it
Ballando con le Stelle: Francesca Fialdini svela il suo periodo buio, scambio al vetriolo tra D'Urso e Lucarelli: "Rosicona" - In sala delle stelle Rosolino, introducendo la loro clip si complimenta con la conduttrice dicendo che la cosa che viene più ... Da today.it