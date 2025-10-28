I pronostici a Ballando con le stelle sono una novità? No ecco perché e quali sono i precedenti

“ Chi vuoi che vinche? ”, direbbe qualcuno. Qualunque talent e reality che si rispetti prevede che, quando il gioco entra nel vivo, ci si diverta a fare previsioni su chi possa alzare la coppa nella puntata finale. Una regola non scritta che vale anche per “ Ballando con le stelle ”. Lo show – che quest’anno taglia il traguardo delle 20 edizioni – è giunto alla quinta puntata e, sebbene manchi ancora un po’ prima di scoprire il nome del vincitore o della vincitrice, è già possibile individuare quali sono i concorrenti che si stanno nettamente distinguendo dal resto del cast e che possono ragionevolmente correre per la vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

