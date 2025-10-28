I processi si fanno in tribunale | Pietro Nicotera presenta Il penalista e si racconta a NEPD

A NEPD l’avv. Pietro Nicotera presenta Il penalista (Santelli): 40 anni di casi, media e giustizia. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Non è più Domenica, l’avvocato Pietro Nicotera ha presentato il suo nuovo libro, Il penalista (Santelli Editore), un saggio narrativo che ripercorre quarant’anni di pratica forense tra casi celebri, cambiamenti normativi e trasformazioni del costume giudiziario. Un’opera che non è un manuale tecnico, ma un racconto in presa diretta su come la società italiana sia cambiata – e con essa il modo di indagare, processare, difendere e raccontare i processi. «L’obiettivo – ha spiegato – è mostrare i mutamenti della società attraverso i casi giudiziari: com’erano affrontati 40, 20, 10 anni fa e cosa accade oggi». 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - “I processi si fanno in tribunale”: Pietro Nicotera presenta Il penalista e si racconta a NEPD

