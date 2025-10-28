I piani climatici presentati dai governi sono insufficienti secondo le Nazioni Unite
I piani climatici presentati dai governi permetteranno di ridurre le emissioni di gas serra “solo del 10 per cento entro il 2035”, secondo una stima delle Nazioni Unite pubblicata il 28 ottobre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
