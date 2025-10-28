I parchi di zucche in Toscana gli ultimi giorni per visitarli | ecco dove sono
La ormai diffusissima moda dei pumpkin patch, i campi dove raccogliere, intagliare e decorare le zucche proprio come in America. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
UN HALLOWEEN DA PAURA CON "ZUCCHE AL PARCO" È stato un successo davvero strepitoso "Zucche al Parco", il party di Halloween che si è svolto ieri al Parco per l'Arte di Sant'Egidio del Monte Albino. Un evento che ha attirato tantissime persone, in - facebook.com Vai su Facebook
Halloween: Coldiretti toscana, raccolto altalenante, in crescita fenomeno zucca turismo - Dalle varietà coltivate più diffuse alla zucca Lardaia del Valdarno: il clima rovina la festa! Come scrive lanazione.it