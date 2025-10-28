I pacchi emanano un odore strano | le Fiamme Gialle scoprono 40 kg di marijuana in un magazzino di corrieri
CIVITANOVA MARCHE- Un forte odore sospetto proveniente da alcuni pacchi ha permesso ai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche di scoprire oltre 40 chili di marijuana nascosti all’interno di un magazzino di corrieri espressi nella provincia di Macerata. L’operazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Strano odore dalle scatole di dolci spedite per posta, spuntano 1.500 tarantole nascoste: “Senza parole” - “La scoperta ha lasciato senza parole anche i più esperti funzionari della dogana", così gli addetti doganali dell'aeroporto di Colonia Bonn, in Germania, hanno descritto il momento in cui da una ... Lo riporta fanpage.it