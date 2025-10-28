I nuovi film horror con cui passare Halloween al cinema o seduti sul divano di casa

Assieme all'estate, Halloween è l'altro momento in cui spuntano tanti nuovi film horror pronti a riempire le sale cinematografiche di tutto il mondo. E ce ne sono davvero per tutti i gusti, popolati da zombi o da demoni, fantasmi o "semplici" serial killer. Il piacere della condivisione è uno dei capisaldi del genere, questo è risaputo, soprattutto tra chi è un esperto in merito e conosce a menadito i classici. Se le idee sembrano ormai scarseggiare un po' ovunque, tra gli horror ci sono topoi da rispettare attentamente, ma con cui si può giocare in maniera originale e intelligente. L'intrattenimento resta il focus di ogni progetto, ma ciò non esclude che si possano anche sollevare spunti di riflessione attinenti all'esistenza stessa.

