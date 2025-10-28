I nuovi film horror con cui passare Halloween al cinema o seduti sul divano di casa

Gqitalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assieme all'estate, Halloween è l'altro momento in cui spuntano tanti nuovi film horror pronti a riempire le sale cinematografiche di tutto il mondo. E ce ne sono davvero per tutti i gusti, popolati da zombi o da demoni, fantasmi o “semplici” serial killer. Il piacere della condivisione è uno dei capisaldi del genere, questo è risaputo, soprattutto tra chi è un esperto in merito e conosce a menadito i classici. Se le idee sembrano ormai scarseggiare un po' ovunque, tra gli horror ci sono topoi da rispettare attentamente, ma con cui si può giocare in maniera originale e intelligente. L'intrattenimento resta il focus di ogni progetto, ma ciò non esclude che si possano anche sollevare spunti di riflessione attinenti all'esistenza stessa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

i nuovi film horror con cui passare halloween al cinema o seduti sul divano di casa

© Gqitalia.it - I nuovi film horror con cui passare Halloween al cinema o seduti sul divano di casa

Altre letture consigliate

nuovi film horror cui5 film di Halloween da vedere in streaming che vi sconvolgeranno la vita - Per i fan dell'horror ecco 5 film che parlando di case infestate, perfetti da vedere ad Halloween (e non manca un grande classico! Segnala libero.it

nuovi film horror cuiLa serie di film horror che ha spaventato il mondo: c’è gente che si è sentita male a vedere questi film - Chi ha visto il secondo capitolo è svenuto, ha vomitato in sala, si è sentito male. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Film Horror Cui