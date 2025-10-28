I numeri di Cortona Jazz Otto concerti e ventisei talenti Successo tra cultura e comunità

di Laura Lucente CORTONA Quattro giornate di grande musica, otto concerti di altissimo livello e un pubblico internazionale hanno confermato la forza e la crescita di una manifestazione che è ormai un punto fermo del panorama culturale toscano ed europeo. Dal 22 al 25 ottobre Cortona si è trasformata in una città del jazz, accogliente e vivace, capace di unire formazione, spettacolo e turismo culturale. Organizzato con il sostegno del Comune di Cortona, del Conservatoire Populaire de Musique di Ginevra, della New School of Jazz di New York e di Siena Jazz, il festival ha consolidato la sua rete internazionale e il suo ruolo di laboratorio musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I numeri di Cortona Jazz. Otto concerti e ventisei talenti. Successo tra cultura e comunità

