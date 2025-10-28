I Mondiali il ritiro le cattiverie sui social | parla la mamma di Marcell Jacobs
La stagione è ampiamente conclusa, tra alti e bassi e maledetti infortuni. Un'annata comunque da raccontare: la soddisfazione di una semifinale mondiale, la consapevolezza di essere ancora lo sprinter più veloce d'Europa (e l'anno prossimo si corrono gli Europei, chissà), il rammarico per una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Elia Viviani ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile, nella gara a eliminazione. Il veronese, 36 anni, aveva già annunciato il ritiro dalle corse. Nell’ultima volata, quella decisiva, il ciclista di Vallese di Oppeano ha battuto il n - facebook.com Vai su Facebook
Convocati #Italia, i giocatori per la gara delle qualificazioni Mondiali contro Israele: #Bastoni lascia il ritiro per squalifica #SkySport - X Vai su X
Mondiali: Turchia, portiere Ozer lascia ritiro "senza permesso" - Il portiere Berke Ozer ha lasciato il ritiro della Turchia "senza permesso" dopo aver saltato la convocazione per la nazionale allenata da Vincenzo Montella che ha battuto la Bulgaria. Riporta ansa.it