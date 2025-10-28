I giovani e le sostanze | Alcolici già a 11 anni Spesso c’è un legame col disagio psicologico
Sara Sternini, coordinatrice del centro di intercettazione precoce del disagio giovanile ‘MyLab 14-25’, a che età inizia il consumo di sostanze? "I dati nazionali ci dicono che con l’alcol si parte già a 11 anni. Il nostro target va dai 14 ai 25, però, perché è il target del gruppo regionale che si occupa di adolescenza". Quanti sono i ragazzi in carico al ’Mylab’ in un anno, in media? "Circa 150 attualmente, tra chi arriva e chi dimettiamo. La tendenza è in leggero aumento, legato anche al fatto che il servizio è recente, aperto a ottobre 2022. Tanti hanno imparato a conoscerci col tempo e arrivano anche ragazzi inviati da medici di base o pediatri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
