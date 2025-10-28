I funerali di Raffaele ucciso nell’assalto al pullman Dal Viminale stop alle trasferte del Pistoia Basket

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto nella chiesa di San Sebastiano a Cesano di Roma l’ultimo saluto a Raffaele Marianella, l’autista di 65 anni ucciso durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket lo scorso 19 ottobre. Alla cerimonia, a cui hanno partecipato anche amici e colleghi di Raffaele, era presente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

