I fratelli Marquez e il team Gresini | ovvero come far rinascere i campioni

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolo fra i team indipendenti dietro alla Ducati ufficiale e davanti al team VR46, insieme alla crescita di Alex Marquez (due fratelli in testa al mondiale sono una cosa straordinaria e che non si vedeva da quarant'anni) fra i motivi più salienti della stagione attuale . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

