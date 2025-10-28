I ’Fantasti100’ lanciano la sfida agli altri carristi

Con un bel pranzo alla polivalente di Alberone, ieri, i Fantasti100 hanno scaldato i motori per l’edizione 2026 del carnevale dove si presenteranno con " Dimmi.cosa vedi? ". "Puntiamo molto in alto e cercheremo di portare in piazza un carro che emozionerà - è l’annuncio del presidente Andrea Borghi - tra l’altro in Appena due settimane dopo la presentazione del bozzetto abbiamo raggiunto il tetto dei 160 figuranti e un’altra novità è che avremo Discoring con noi per tutte le domeniche. Quest’anno vogliamo lasciare un segno molto forte all’interno del carnevale, non dico di voler arrivare al primo posto perché comunque siamo scaramantici, ma comunque fare un carro che sia molto alto di livello". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

