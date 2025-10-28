I due chili di uranio e l' incubo della bomba sporca | il mistero dei tre cittadini cinesi arrestati in Georgia

Il servizio di sicurezza interno georgiano ha riferito, sabato 25 ottobre, di aver arrestato tre cittadini cinesi nella capitale Tbilisi mentre cercavano di acquistare illegalmente due chilogrammi di uranio. L'agenzia non ha specificato quando sono avvenuti gli arresti né ha fornito l'identità dei sospettati, ma sappiamo che i tre arrestati avevano pianificato di acquistare l'uranio per un valore di 400mila dollari e di trasportarlo in Cina passando per la Russia. Ora i colpevoli di traffico illecito rischiano una pena massima di 10 anni di reclusione, ma il movente non è chiaro, come non sappiamo il livello di arricchimento dell'uranio in questione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

