I due chili di uranio e l' incubo della bomba sporca | il mistero dei tre cittadini cinesi arrestati in Georgia
Il servizio di sicurezza interno georgiano ha riferito, sabato 25 ottobre, di aver arrestato tre cittadini cinesi nella capitale Tbilisi mentre cercavano di acquistare illegalmente due chilogrammi di uranio. L'agenzia non ha specificato quando sono avvenuti gli arresti né ha fornito l'identità dei sospettati, ma sappiamo che i tre arrestati avevano pianificato di acquistare l'uranio per un valore di 400mila dollari e di trasportarlo in Cina passando per la Russia. Ora i colpevoli di traffico illecito rischiano una pena massima di 10 anni di reclusione, ma il movente non è chiaro, come non sappiamo il livello di arricchimento dell'uranio in questione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
La polizia alle porte di Tbilisi ha catturato tre cittadini cinesi che cercavano di acquistare due chili di uranio. È il secondo episodio del genere in Georgia quest'anno: a luglio avevano arrestato per lo stesso motivo un turco e un georgiano - X Vai su X
? Netanyahu giura di distruggere i 450 chili di uranio nascosti in Iran. L’obiettivo è far crollare il regime degli ayatollah e rinsaldare il fronte interno israeliano, fortemente indebolito dal Piano Trump per Gaza. Ma il fallimento è dietro l’angolo. La nuova puntat - facebook.com Vai su Facebook
Prova costume? Per un italiano su due è un incubo - Chili di troppo, vita sedentaria e pigrizia mettono a rischio il buon umore in vista dell’estate. Lo riporta panorama.it
Il rapinatore seriale di Torpignattara, due colpi a distanza ravvicinata. Fine dell'incubo dei commercianti - Un rapinatore seriale, diventato l'incubo di negozi e supermercati di Torpignattara. Secondo romatoday.it