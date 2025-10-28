I Cowboys la seconda volta di John Wayne
I COWBOYS Con John Wayne, Bruce Dern e Roscoe Lee Browne. Regia di Mark Rydell. Produzione USA 1972. Durata: 2 ore e 14 minuti LA TRAMA Un vecchio allevatore deve trasferire la mandria ai mercati del Mid West. Ma gli mancano gli uomini per la transumanza (tutti i cowboys sono andati in guerra). Allora il vecchio assume dei ragazzini quindicenni. Giusta mossa. I fanciulli diventeranno uomini durante il viaggio. E quando il vecchio sarà ucciso da un predone sapranno vendicarlo. PERCHE' VEDERLO Perché il regista che nel West non c'è mai stato riesce a creare un racconto originale e avvincente. Facendo coesistere i temi molto americani del viaggio e del passaggio all'età adulta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
I cowboys, Rete 4/ Trama e cast di uno degli ultimi western di John Wayne, oggi 8 febbraio 2025 - La colonna sonora del film I cowboys è stata invece curata da John Williams, uno tra i compositori più apprezzati degli ultimi anni, noto in particolare per il lungo sodalizio artistico con il regista ...