I controlli anti-furto a Viterbo e nelle frazioni portano a 15 misure di prevenzione
L'intensificazione delle attività di prevenzione della polizia a Viterbo e nelle frazioni, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dai furti in abitazione, non ha portato “solo” all'arresto di due uomini dopo aver messo a segno un colpo in un appartamento alla Grotticella. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
