I contenitori per la differenziata lasciati per strada | E' così difficile rimetterli al loro posto?

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mi chiedo: è così difficile rimettere i contenitori al loro posto davanti ai portoni? O è necessario un corso di specializzazione? Se la Rap vuole posso farlo io il corso al posto dei suoi addetti, basta decurtarmi il compenso dalle tasse che pago per il servizio! Questo malcostume è diffuso non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

