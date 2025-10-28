I colossi della moda parte civile contro le aziende accusate di aver avviato la filiera del contraffatto
Supreme, Balenciaga, Gucci, Nike, Adidas e Vans e tanti altri marchi famosi della moda tutti, secondo le accuse, rigorosamente tarocchi che venivano prodotti da tre società che avevano la loro sede tra Rimini e la Repubblica di San Marino e che, nel 2019 nell'ambito dell'operazione “Eden brand”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
