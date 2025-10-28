I carabinieri sequestrano un quintale di capesante

Veneziatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un'ispezione al mercato ittico di Chioggia, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa cento chili di capesante sottomisura: le dimensioni, cioè, non raggiungevano i 10 centimetri, la taglia minima imposta dalla normativa in materia per la pesca di questo tipo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

