I carabinieri sequestrano un quintale di capesante
Nel corso di un'ispezione al mercato ittico di Chioggia, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa cento chili di capesante sottomisura: le dimensioni, cioè, non raggiungevano i 10 centimetri, la taglia minima imposta dalla normativa in materia per la pesca di questo tipo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
