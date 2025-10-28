I ballerini del Teatro Massimo invitati in Lituania al Gala internazionale delle Stelle
I ballerini del corpo di ballo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo Martina Pasinotti e Alessandro Casà, insieme al direttore del corpo di ballo Jean-Sébastien Colau, sono stati invitati a partecipare il 30 ottobre 2025 al prestigioso Gala internazionale delle Stelle che si terrà al Teatro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
