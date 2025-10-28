I 50 anni di Domenica In non meritavano un' edizione del genere

Non poteva esserci festa dei cinquant’anni peggiore. Nulla che non fosse stato ampiamente pronosticato, sia chiaro, ma la messa in opera di questa “Domenica In”, l’ennesima targata Mara Venier, ha rispettato in pieno i timori degli spettatori, che magari speravano di essere sorpresi e smentiti.A. 🔗 Leggi su Today.it

