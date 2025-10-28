I 5 posti da visitare in Italia che sono più belli in autunno rispetto che in estate lontano da turisti e caldo

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Sentiero degli Dei alle terme di Ischia, fino ad arrivare a Polignano a mare: in autunno le mete prese d'assalto durante il periodo estivo si liberano e possono essere riscoperte all'insegna della tranquillità e con temperature più miti. Tra i suggestivi colori del foliage e i percorsi trekking da non perdere, ecco le migliori mete da vivere tra ottobre e novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

5 posti visitare italiaI 5 posti da visitare in Italia che sono più belli in autunno rispetto che in estate, lontano da turisti e caldo - Dal Sentiero degli Dei alle terme di Ischia, fino ad arrivare a Polignano a mare: in autunno le mete prese d'assalto durante il periodo estivo si liberano ... Da fanpage.it

5 posti visitare italiaI 5 borghi più belli d’Italia secondo la Redazione di Fanpage, da visitare in autunno e nel ponte dei morti - Il turismo rallenta, il caldo torrido se ne va e la natura offre uno spettacolo incredibile: viaggiare in autunno è sempre un'ottima scelta ... Lo riporta fanpage.it

I 5 borghi più belli d’Italia da visitare in inverno: silenzio, natura e magia nel cuore d’Italia - La mangia nel cuore d’Italia anche in inverno: questi 5 borghi diventano magici nei mesi freddi: vedere per credere. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: 5 Posti Visitare Italia