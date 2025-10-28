I 5 posti da visitare in Italia che sono più belli in autunno rispetto che in estate lontano da turisti e caldo

Dal Sentiero degli Dei alle terme di Ischia, fino ad arrivare a Polignano a mare: in autunno le mete prese d'assalto durante il periodo estivo si liberano e possono essere riscoperte all'insegna della tranquillità e con temperature più miti. Tra i suggestivi colori del foliage e i percorsi trekking da non perdere, ecco le migliori mete da vivere tra ottobre e novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

