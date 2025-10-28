I 5 borghi più belli d’Italia secondo la Redazione di Fanpage da visitare in autunno e nel ponte dei morti

Il turismo rallenta, il caldo torrido se ne va e la natura offre uno spettacolo incredibile: viaggiare in autunno è sempre un'ottima scelta. Dal borgo dei matti al finto comune medievale, passando dal Piemonte e arrivando fino alla Campania, la redazione di Fanpage.it vi consiglia 5 borghi, tra i più belli d'Italia, da visitare in autunno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Dal 31 ottobre al 2 novembre uno dei Borghi più belli della Basilicata vi aspetta! Venosa e il suggestivo Castello del Pirro faranno da sfondo ad un percorso di degustazione con produttori provenienti da diverse regioni d’Italia Potrete degustare centi - facebook.com Vai su Facebook

Fuga romantica in autunno, alla scoperta dei 5 borghi più belli d’Italia: panorami mozzafiato e atmosfere uniche - Lontano dal chiasso della vita digitale, l’Italia custodisce piccoli gioielli nascosti dove la connessione internet è assente o quasi. Riporta blitzquotidiano.it

Borghi più belli d'Italia Marche e Assohotel, patto per turismo - Un patto per il turismo: I Borghi più belli d'Italia nelle Marche e Assohotel Fano, Torrette e Marotta (Pesaro Urbino), siglano un Protocollo d'Intesa per creare un circuito sinergico volto a ... ansa.it scrive

Borghi più belli d’Italia: ecco le new entry in Toscane e Umbria - Sale a 371 il numero dei Comuni certificati dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che segna così un ulteriore traguardo nella sua opera di valorizzazione e ... Riporta lanazione.it