Hurba debutta a EICMA 2025 con i nuovi 200S e 300S | ricarica rapida DC ARAS e prezzi competitivi
Il mercato italiano degli scooter elettrici mostra segnali di ripresa e trova nell’appuntamento di EICMA 2025 (Milano Rho-Fiera, 4–9 novembre) una vetrina per nuovi modelli e tecnologie. Tra i protagonisti, Hurba — azienda italiana che propone scooter elettrici di fascia alta idonei anche a statali ed autostrada — presenta i modelli 200S e 300S, sviluppati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
