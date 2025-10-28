Honda Prelude la prova de Il Fattoit – Torna l’icona anni ’90 ibrida e col design da aliante – FOTO

‹ › 1 7 honda prelude. ‹ › 2 7 honda prelude. ‹ › 3 7 honda prelude. ‹ › 4 7 honda prelude. ‹ › 5 7 honda prelude. ‹ › 6 7 honda prelude. ‹ › 7 7 honda prelude. Nel panorama delle coupé sportive compatte, dove l’ elettrificazione sta ridisegnando completamente il concetto di prestazione, Honda porta in scena la nuova Prelude, icona degli anni Novanta che rinasce in chiave ibrida dopo un quarto di secolo di assenza. La sesta generazione segna il ritorno del marchio giapponese nel segmento delle sportive a basse emissioni, unendo il design classico del modello originale alla tecnologia e:HEV di ultima generazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Honda Prelude, la prova de Il Fatto.it – Torna l’icona anni ’90, ibrida e col design da aliante – FOTO

Contenuti che potrebbero interessarti

Honda Prelude: la coupé giapponese torna in chiave ibrida senza snaturare il suo fascino - facebook.com Vai su Facebook

Honda Prelude e:HEV 2023: il leggendario coupé ritorna in Europa dopo 25 anni. Tecnologia ibrida avanzata, design elegante ispirato agli alianti e un'esperienza di guida senza pari. Riafferma la "gioia di guidare" di Honda. $HondaPrelude $Coupé $AutoIbri - X Vai su X

Prova Honda Prelude 2025: la coupé sportiva è tornata, ibrida | Video - Dopo 25 anni dalla rimozione dal listino la prova di questa generazione di Honda Prelude 2025 fa respirare i fasti di un passato glorioso ... Riporta hdmotori.it

Honda Prelude 2026, la coupé ibrida che unisce sportività e comfort: prova su strada, interni, scheda tecnica, prezzo - Honda Prelude 2026, la coupé ibrida che unisce sportività e comfort: prova su strada, interni, scheda tecnica, prezzo e impressioni di guida ... Da motorbox.com

Honda Prelude e:Hev, la prova della coupé full-hybrid con il cambio virtuale a otto marce - Innovativa come alcune serie del passato, la sportiva giapponese si ripresenta con tante soluzioni che sintonizzano il rendimento del powertrain con il comportamento e il piacere della guida. Secondo ilsole24ore.com