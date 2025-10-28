Honda Prelude | come va la coupé ibrida dall' anima GT
Primo contatto con la coupé ibrida da 184 Cv che affianca la Civic. Arriverà nelle concessionarie italiane a febbraio 2026 con una sola motorizzazione ed un solo allestimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Honda Prelude: la coupé giapponese torna in chiave ibrida senza snaturare il suo fascino - facebook.com Vai su Facebook
Honda Prelude e:HEV 2023: il leggendario coupé ritorna in Europa dopo 25 anni. Tecnologia ibrida avanzata, design elegante ispirato agli alianti e un'esperienza di guida senza pari. Riafferma la "gioia di guidare" di Honda. $HondaPrelude $Coupé $AutoIbri - X Vai su X
Honda Prelude, il ritorno di un’icona in chiave ibrida. La prova - La sesta generazione della celebre coupé segna il ritorno di un modello simbolo per la casa giapponese. Si legge su repubblica.it
Prova Honda Prelude 2025: la coupé sportiva è tornata, ibrida | Video - Dopo 25 anni dalla rimozione dal listino la prova di questa generazione di Honda Prelude 2025 fa respirare i fasti di un passato glorioso ... Secondo hdmotori.it
Honda Prelude torna in Europa dopo 25 anni in versione ibrida - 0 litri a due motori elettrici leggeri e compatti in grado di erogare 184 CV (135 kW) di potenza massima ... macitynet.it scrive