Honda Prelude | come va la coupé ibrida dall' anima GT

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo contatto con la coupé ibrida da 184 Cv che affianca la Civic. Arriverà nelle concessionarie italiane a febbraio 2026 con una sola motorizzazione ed un solo allestimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

honda prelude come va la coup233 ibrida dall anima gt

© Gazzetta.it - Honda Prelude: come va la coupé ibrida dall'anima GT

Approfondisci con queste news

honda prelude coup233 ibridaHonda Prelude, il ritorno di un’icona in chiave ibrida. La prova - La sesta generazione della celebre coupé segna il ritorno di un modello simbolo per la casa giapponese. Si legge su repubblica.it

honda prelude coup233 ibridaProva Honda Prelude 2025: la coupé sportiva è tornata, ibrida | Video - Dopo 25 anni dalla rimozione dal listino la prova di questa generazione di Honda Prelude 2025 fa respirare i fasti di un passato glorioso ... Secondo hdmotori.it

honda prelude coup233 ibridaHonda Prelude torna in Europa dopo 25 anni in versione ibrida - 0 litri a due motori elettrici leggeri e compatti in grado di erogare 184 CV (135 kW) di potenza massima ... macitynet.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Honda Prelude Coup233 Ibrida