honda anticipa i colori 2026 degli scooter forza 125 e 350

Honda aggiorna il look dei suoi scooter GT con motorizzazione piccola e media. Tre colorazioni per il Forza 350, alle quali si aggiunge l'edizione Pearl Nightstar Black. Il Forza 125 punta sull'esclusiva tinta Mat Pearl Pacific Blue. Entrambi prodotti ad Atessa, mantengono un equipaggiamento di qualità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

