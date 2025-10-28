Hojlund e Rrahmani tornano tra i convocati per il Lecce

Buone notizie per Antonio Conte in vista della trasferta di Lecce. Dopo settimane di emergenza, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Hojlund e Rrahmani tornano tra i convocati per il Lecce

Scopri altri approfondimenti

Hojlund e Rrahmani tornano disponibili per la sfida in Salento - facebook.com Vai su Facebook

DAI CAMPI – Novità per $Hojlund e Rrahmani! $Gimenez, Anjorin, Sottil, Mina, Immobile, $Odgaard, Albiol… - X Vai su X

Napoli, tornano Hojlund e Rrahmani: Conte rivede la luce in vista di Lecce - Nel frattempo, nel fine settimana è atteso a Napoli anche Lukaku, di ritorno dal Belgio dopo il periodo trascorso tra Anversa e Bruxelles per seguire la sua tabella di riabilitazione. Si legge su napolipiu.com

Verso Lecce-Napoli: c'è la notizia su Rrahmani e Hojlung - Arrivano risposte anche dal Corriere dello Sport oggi in edicola che parlando ... Lo riporta tuttonapoli.net

Napoli, Hojlund e Rrahmani tornano a disposizione: convocati con il Lecce - Nel giorno dell'ufficialità del lungo stop di De Bruyne, il Napoli ritrova Hojlund e Rrahmani. Lo riporta msn.com