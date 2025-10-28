Eric Bouchard è stato nominato capo allenatore della Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio femminile. Il 33enne nativo di Montreal, con all’attivo una solida esperienza in Canada, integrerà lo staff tecnico e si preparerà a guidare le azzurre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Stéphanier Poirier rimarrà coinvolta e continuerà a lavorare con le giocatrici guidate durante le ultime due stagioni, culminate con la vittoria nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo B. La decisione è stata presa su indicazione della responsabile dello staff tecnico azzurro Danièle Sauvageau e ricade nella volontà di offrire alla Nazionale un sistema ancora più ampio e forte, con l’intento di ben figurare ai Giochi casalinghi e ai Mondali di Prima Divisione Gruppo A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, nuovo capo allenatore per l’Italia femminile verso le Olimpiadi