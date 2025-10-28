Hockey ghiaccio nuovo capo allenatore per l’Italia femminile verso le Olimpiadi
Eric Bouchard è stato nominato capo allenatore della Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio femminile. Il 33enne nativo di Montreal, con all’attivo una solida esperienza in Canada, integrerà lo staff tecnico e si preparerà a guidare le azzurre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Stéphanier Poirier rimarrà coinvolta e continuerà a lavorare con le giocatrici guidate durante le ultime due stagioni, culminate con la vittoria nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo B. La decisione è stata presa su indicazione della responsabile dello staff tecnico azzurro Danièle Sauvageau e ricade nella volontà di offrire alla Nazionale un sistema ancora più ampio e forte, con l’intento di ben figurare ai Giochi casalinghi e ai Mondali di Prima Divisione Gruppo A. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Aldo, Giovanni e Giacomo. . L'annuale sfida condominiale a Hockey su ghiaccio si trasforma in tragedia, e qualcuno poteva rimanere offeso... indovinate chi! Tratto da "Potevo rimanere offeso" di Aldo Giovanni e Giacomo (2001). - facebook.com Vai su Facebook
HOCKEY GHIACCIO - Ghiaccio bollente all'Odegar dove sabato sera l'HC Migross Asiago ospita la capolista Sisak: inizio dell'incontro alle ore 20! https://sportvicentino.it/2025/10/17/ghiaccio-bollente-allodegar-dove-la-migross-asiago-ospita-la-capolista-sisak - X Vai su X
Hockey ghiaccio, nuovo capo allenatore per l’Italia femminile verso le Olimpiadi - Eric Bouchard è stato nominato capo allenatore della Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio femminile. Come scrive oasport.it
Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per l’European Cup of Nations: ci sono Bradley e Julius Ramoser - Verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 passando per un appuntamento importante: quello della nuova tappa dell'European Cup of Nations, che vedrà la ... Si legge su oasport.it
Milano-Cortina: Hockey ghiaccio; ci saranno le stelle della Nhl - E' ufficiale: le 'stelle' della National Hockey League gareggeranno alle Olimpiadi di Milano/Cortina del prossimo anno, segnando il loro ritorno ai Giochi invernali per la prima volta dal 2014, dopo ... ansa.it scrive