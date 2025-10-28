Hockey ghiaccio nella serata di Alps League la capolista Salisburgo piega Vipiteno

Oasport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sola partita in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026. Vipiteno è caduta in casa di Salisburgo, con la capolista che ha piegato i Broncos con il punteggio di 2-1.  Rinviato, invece, l’incontro tra Cortina e Gherdeina. Gli ospiti, infatti, hanno chiesto di posticipare l’incontro dato che non possono schierare nessun portiere dato che Hofer e Rindone sono ko per colpa dell’influenza. La sfida è stata riprogrammata il 7 dicembre. RED BULL SALISBURGO – VIPITENO BRONCOS 2-1. Il match prende il via con i padroni di casa subito in vantaggio grazie alla rete di Wurzer dopo 9:23 minuti su assist di Schreier. 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey ghiaccio nella serata di alps league la capolista salisburgo piega vipiteno

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League la capolista Salisburgo piega Vipiteno

Contenuti che potrebbero interessarti

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League i derby vanno ad Asiago e Unterland Cavaliers, mentre Vipiteno stende la capolista - Venerdì sera di grande importanza per quanto riguarda l'Alps Hockey League 2025- Segnala oasport.it

hockey ghiaccio serata alpsHockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Renon, cadono Cortina e Cavaliers - Si apre una nuova settimana della stagione regolare della Alps Hockey League 2025- oasport.it scrive

Riparte il 20 settembre la Alps Hockey League - La Alps Hockey League darà il via alla nuova stagione sabato 20 settembre con 13 squadre provenienti da Italia (6), Austria (5), Slovenia (1) e Croazia (1) che si sfideranno in 36 partite di stagione ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hockey Ghiaccio Serata Alps