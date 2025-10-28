Hockey ghiaccio nella serata di Alps League la capolista Salisburgo piega Vipiteno
Una sola partita in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026. Vipiteno è caduta in casa di Salisburgo, con la capolista che ha piegato i Broncos con il punteggio di 2-1. Rinviato, invece, l’incontro tra Cortina e Gherdeina. Gli ospiti, infatti, hanno chiesto di posticipare l’incontro dato che non possono schierare nessun portiere dato che Hofer e Rindone sono ko per colpa dell’influenza. La sfida è stata riprogrammata il 7 dicembre. RED BULL SALISBURGO – VIPITENO BRONCOS 2-1. Il match prende il via con i padroni di casa subito in vantaggio grazie alla rete di Wurzer dopo 9:23 minuti su assist di Schreier. 🔗 Leggi su Oasport.it
