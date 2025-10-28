Hockey ghiaccio i convocati dell’Italia per l’European Cup of Nations | ci sono Bradley e Julius Ramoser
Verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 passando per un appuntamento importante: quello della nuova tappa dell’ European Cup of Nations, che vedrà la squadra impegnata dal 6 all’8 novembre a Sosnowiec. In vista del trittico di match che si terrà in Polonia, contro gli stessi padroni di casa (6 novembre alle 19.45), e successivamente contro Gran Bretagna e Slovenia (7 e 8 novembre tutte e due le volte alle ore 16.00), l’head coach della nazionale italiana di hockey ghiaccio – Jukka Jalonen – ha diramato la lista dei convocati. Sono 29 gli elementi scelti: 3 portieri, 10 difensori, 16 attaccanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Aldo, Giovanni e Giacomo. . L'annuale sfida condominiale a Hockey su ghiaccio si trasforma in tragedia, e qualcuno poteva rimanere offeso... indovinate chi! Tratto da "Potevo rimanere offeso" di Aldo Giovanni e Giacomo (2001). - facebook.com Vai su Facebook
HOCKEY GHIACCIO - Ghiaccio bollente all'Odegar dove sabato sera l'HC Migross Asiago ospita la capolista Sisak: inizio dell'incontro alle ore 20! https://sportvicentino.it/2025/10/17/ghiaccio-bollente-allodegar-dove-la-migross-asiago-ospita-la-capolista-sisak - X Vai su X
Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per l’European Cup of Nations: ci sono Bradley e Julius Ramoser - Verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 passando per un appuntamento importante: quello della nuova tappa dell'European Cup of Nations, che vedrà la ... Lo riporta oasport.it
Milano-Cortina 2026, hockey ghiaccio: annunciati primi 6 convocati per l'Italia - La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato i primi sei giocatori inseriti nella lista preliminare per il torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it
Hockey ghiaccio: Italia promossa nella Serie A mondiale - Verso l’Olimpiade di Milano Cortina sulle ali dell’entusiasmo: l’Italia dell’hockey ghiaccio, dopo quattro anni, tornerà nella Serie A iridata, la Top Division, là dove hanno cittadinanza le migliori ... Riporta gazzetta.it