Hockey ghiaccio i convocati dell’Italia per l’European Cup of Nations | ci sono Bradley e Julius Ramoser

Verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 passando per un appuntamento importante: quello della nuova tappa dell’ European Cup of Nations, che vedrà la squadra impegnata dal 6 all’8 novembre a Sosnowiec. In vista del trittico di match che si terrà in Polonia, contro gli stessi padroni di casa (6 novembre alle 19.45), e successivamente contro Gran Bretagna e Slovenia (7 e 8 novembre tutte e due le volte alle ore 16.00), l’head coach della nazionale italiana di hockey ghiaccio – Jukka Jalonen – ha diramato la lista dei convocati. Sono 29 gli elementi scelti: 3 portieri, 10 difensori, 16 attaccanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

