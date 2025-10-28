Ho trovato due individui sotto casa uno ha provato a spruzzarmi un liquido sul viso Gli ho sferrato un cazzotto mostruoso col sinistro perché nel destro avevo il bastone | parla Vittorio Feltri

Un’aggressione sotto casa e una reazione decisa. Così Vittorio Feltri, che “trovandosi due individui” davanti al portone ha reagito con un “ cazzotto mostruoso”. Il racconto del giornalista a Fuori dal Coro, su Rete4: “Mi sarà capitato 20-30 giorni fa al massimo: sono uscito di casa mia, io che per fortuna ho la scorta, e mi sono trovato davanti due individui con la faccia da delinquenti. Uno ha provato a spruzzarmi sul viso un liquido e siccome non ho un bel carattere ho reagito: gli ho sferrato un cazzotto mostruoso col sinistro, perché nel destro avevo il bastone, l’ho beccato in pieno e l’ho fatto barcollare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

